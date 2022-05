Basket, lo schiaffo del coach alla giocatrice per un errore: lui si scusa. La mamma della ragazza lo difende – Il video (Di lunedì 23 maggio 2022) «Sono stato protagonista di un episodio spiacevole e mi scuso per quanto è successo», ha detto Luciano Bongiorno, l’allenatore della Basket Roma, squadra di Basket femminile di Serie B. Il coach è finito al centro delle polemiche per un episodio avvenuto ieri a Rieti, durante la finale per il terzo e quarto posto di Basket femminile di serie B, e documentato da un video diventato ormai virale. Nella breve clip si vede l’allenatore della Basket Roma, Luciano Bongiorno, dapprima rimproverare una delle sue giocatrici, una 17enne, per uno sbaglio commesso in campo, poi darle un forte schiaffo dietro la nuca. Il gesto, avvenuto davanti ad alcuni genitori presenti sugli spalti, è stato subito denunciato, generando una valanga di critiche e ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) «Sono stato protagonista di un episodio spiacevole e mi scuso per quanto è successo», ha detto Luciano Bongiorno, l’allenatoreRoma, squadra difemminile di Serie B. Ilè finito al centro delle polemiche per un episodio avvenuto ieri a Rieti, durante la finale per il terzo e quarto posto difemminile di serie B, e documentato da undiventato ormai virale. Nella breve clip si vede l’allenatoreRoma, Luciano Bongiorno, dapprima rimproverare una delle sue giocatrici, una 17enne, per uno sbaglio commesso in campo, poi darle un fortedietro la nuca. Il gesto, avvenuto davanti ad alcuni genitori presenti sugli spalti, è stato subito denunciato, generando una valanga di critiche e ...

Advertising

ParliamoDiNews : Il coach del Basket Roma si arrabbia con l`atleta 17enne per un errore e le dà uno schiaffo. Fip attiva la Procura… - Open_gol : l capo della Federbast Petrucci ha sollecitato la giustizia sportiva per fare luce sulla vincenda - SecolodItalia1 : Basket, schiaffo alla 17enne che ha sbagliato in campo. Bufera sull’allenatore: va radiato (video)… - EmilZatopek245 : RT @MadameA02: Se dovessi mai vedere qualcuno che da uno schiaffo a mia figlia molto probabilmente rischierei l'ergastolo. L'allenatore di… - ilfattovideo : Il coach del Basket Roma si arrabbia con l’atleta 17enne per un errore e le dà uno schiaffo. Fip attiva la Procura… -