Premier League 2021 2022 | il Manchester City vince il titolo come 10 anni fa | beffato il Liverpool

DoentesPFutebol : Isso é Premier League! - Footstats : ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 -… - GoalItalia : ?? 2018 ?? 2019 ?? 2021 ?? 2022 Pep Guardiola è ancora il re della Premier League: il suo Manchester City vince il qua… - Lucasbonetee : RT @Footstats: ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 - ?? DOMIN… - silviajuve71 : La premier League è proprio un'altra cosa -

Il Manchester City è campione d'Inghilterra. Nell'ultima, decisiva giornata dila squadra di Guardiola vince in rimonta sull'Aston Villa per 3 - 2, dopo essere stata in svantaggio di due gol. Doppietta di Gundogan e rete di Rodri per i Citizens, che così hanno ...Finale di2021/2022 senza senso. L' Aston Villa ha infatti segnato anche il secondo gol all'Etihad Stadium, proprio grazie ad un ex Liverpool come Philippe Coutinho , facendo sudare freddo il ... Premier League, i risultati della 38^ e ultima giornata in diretta LIVE Non sbaglia invece il Tottenham di Conte: 5-0 al Norwich e Champions League conquistata, nulla da fare per l’Arsenal, che ha chiuso battendo 5-1 l’Everton. Burnley retrocesso, si salva il Leeds.Al termine di un’ultima giornata emozionante gli uomini di Guardiola si sono imposti 3-2 in rimonta sull’Aston Villa precedendo il Liverpool di un punto ...