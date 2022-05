E' stata una delle scienziate più importanti del primo Novecento. Il figlio Italo, lo scrittore, la ricorda lavorare nel giardino etichettato pianta per pianta (Di domenica 22 maggio 2022) “Eva Mameli Calvino… Tutto in lei è così femminile, dal nome all’eloquio pacato, all’aspetto garbato.Una figurina un po’ stilizzata, una testina di capelli scuri acconciati con la treccia a mo’ di aureola, vestita di scuro, piccola e modesta”. Così la giornalista Camilla Bisi descrive la scienziata, intervistata in occasione della Biennale del Fiore del 1934. A contrasto, Bisi aggiunge la sfilza di titoli accademici di Mameli, botanica di fama internazionale, presente alla fiera come co-direttrice e ricercatrice della Stazione Sperimentale di Floricoltura di Sanremo, diretta dal marito Mario Calvino, agronomo e ricercatore a sua volta. Un sodalizio scientifico-matrimoniale, sbocciato in modo avventuroso a Pavia, consolidato negli anni trascorsi a Cuba, nei viaggi tra Sud America, Messico e New York e infine pienamente fiorito nella Riviera Ligure. Eva Mameli con il ... Leggi su iodonna (Di domenica 22 maggio 2022) “Eva Mameli Calvino… Tutto in lei è così femminile, dal nome all’eloquio pacato, all’aspetto garbato.Una figurina un po’ stilizzata, una testina di capelli scuri acconciati con la treccia a mo’ di aureola, vestita di scuro, piccola e modesta”. Così la giornalista Camilla Bisi descrive la scienziata, interviin occasione della Biennale del Fiore del 1934. A contrasto, Bisi aggiunge la sfilza di titoli accademici di Mameli, botanica di fama internazionale, presente alla fiera come co-direttrice e ricercatrice della Stazione Sperimentale di Floricoltura di Sanremo, diretta dal marito Mario Calvino, agronomo e ricercatore a sua volta. Un sodalizio scientifico-matrimoniale, sbocciato in modo avventuroso a Pavia, consolidato negli anni trascorsi a Cuba, nei viaggi tra Sud America, Messico e New York e infine pienamente fiorito nella Riviera Ligure. Eva Mameli con il ...

