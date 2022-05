"Storia aperta". Toni Capuozzo, video clamoroso sul battaglioen Azov: "Quello che non vi dicono sulla Azovstal" | Guarda (Di venerdì 20 maggio 2022) Alla Azovstal "la Storia è ancora aperta". Toni Capuozzo, su Facebook, pubblica un video della resa di alcune decine di soldati del Battaglione Azov, che sono usciti dal bunker della acciaieria di Mariupol e hanno consegnato le armi ai russi, ormai controllori della città. "Dentro l'Azovstal ancora in centinaia - commenta il giornalista di Mediaset, storico inviato di guerra e fondatore e conduttore del programma di approfondimento Terra, su Canale 5 -. Ieri il vice comandante dell'Azov, che non è tra quelli arresi, annuncia un'operazione in corso. Oggi il comandante in un video dice di aver ricevuto da Kiev l'ordine di arrendersi. Insomma, Storia ancora aperta". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Allastal "laè ancora"., su Facebook, pubblica undella resa di alcune decine di soldati del Battaglione, che sono usciti dal bunker della acciaieria di Mariupol e hanno consegnato le armi ai russi, ormai controllori della città. "Dentro l'stal ancora in centinaia - commenta il giornalista di Mediaset, storico inviato di guerra e fondatore e conduttore del programma di approfondimento Terra, su Canale 5 -. Ieri il vice comandante dell', che non è tra quelli arresi, annuncia un'operazione in corso. Oggi il comandante in undice di aver ricevuto da Kiev l'ordine di arrendersi. Insomma,ancora". ...

