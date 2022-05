Laura Pausini positiva al Covid dopo l' Eurovision | Qualcosa non andava

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) «Ebbene sì, c'erache non. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così». In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram,annuncia di essere risultataal. La cantante aveva accusato un malore durante l'a Torino. Nel corso della finale,si era sentita male dietro le quinte, spiegando in seguito che si trattava di un «calo di pressione». Per circa venti minuti Mika e Alessandro Cattelan hanno condotto lo show da soli. «Ho appena scoperto di essereale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare», ha aggiunto la cantante che dovrà rinunciare a un concerto negli Stati ...