(Di sabato 11 maggio 2024) Bologna, 11 maggio 2024 – Manca meno di una settimana al debutto nelle sale del‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’’, realizzato dai cronisti del Resto del. Un reportage durato untra le famiglie sfollate della Romagna e diventato ora un documentario (ma non solo) che verrà proiettato per la prima volta giovedì 16 maggio alle 18 alModernissimo di Bologna. Ilfarà tappa poi in tutta la Romagna, a maggio, sempre con proiezioni gratuite ma per le quali è necessario prenotare il posto. Il calendario e come prenotarsi Il 20 maggio a Lugo nel salone estense della Rocca; il 22 a Ravenna alMariani; il 23 a Imola alCentrale; il 27 a Faenza alSarti; il 28 a Cesena ...

Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, andrà in onda il film documentario “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli. Si tratta di un progetto volto a celebra re il grande attore Massimo Troisi , che il 19 febbraio avrebbe ...

Buon compleanno Massimo : il docufilm su Rai 3 su Troisi . Anticipazioni e ospiti Questa sera, 20 febbraio 2024, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 va in onda il docufilm Buon compleanno Massimo , dedicato al grande Massimo Troisi , uno degli attori ...

scuole e cinema di tutta Italia stanno scegliendo di celebrare Dante grazie al docufilm “Mirabile Visione : Inferno” di Matteo Gagliardi. Il numero delle prenotazioni per il 25 marzo (e non solo) sale di giorno in giorno: all’orizzonte un grande ...

Alluvione un anno dopo, il docufilm del Carlino. Ecco cinema e date - Alluvione un anno dopo, il docufilm del Carlino. Ecco cinema e date - Bologna, 11 maggio 2024 – Manca meno di una settimana al debutto nelle sale del docufilm ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’, realizzato dai cronisti del Resto del Carlino . Un report ...

'Time to change' UniTE, Izs, impresa e finanza talk a Teramo - 'Time to change' UniTE, Izs, impresa e finanza talk a Teramo - La tavola rotonda "Time To Change. La sostenibilità in agricoltura", è arrivato anche a Teramo, dove ieri sera nel parco della Scienza, ospiti del Comune di Teramo, si sono confrontati in un talk il m ...

TIME TO CHANGE: A TERAMO TALK E DOCUFILM SU TRANSIZIONE SOSTENBILE IN AGRICOLTURA - TIME TO CHANGE: A TERAMO TALK E docufilm SU TRANSIZIONE SOSTENBILE IN AGRICOLTURA - AVEZZANO – Banca Generali ha portato a Teramo, nel Parco della scienza, il progetto “Time To Change”, attraverso un docufilm e un talk riunendo imprenditori ed esponenti del mondo accademico-scientifi ...