Charles Leclerc - salta una testa in Ferrari | rivoluzione la murett - costa sta succedendo

(Di sabato 11 maggio 2024) Un nuovo ingegnere di pista per. Non ci sarà più Xavier Marcos dal GP di Imola, ma Bryan Bozzi, che si siederà alo box insieme al team principal Frédéric Vasseur e agli altri. lo spagnolo continuerà a lavorare a Maranello, ma lo farà con un'altra mansione. "La ScuderiaHP comunica che, a partire da lunedì 13 maggio — si legge in una nota del team — Xavi Marcos porterà la sua preziosa esperienza maturata come ingegnere di pista presso il team di Formula 1 nello sviluppo di altri importanti programmi aziendali". Al suo posto subentra l'ingegnere italiano Bryan Bozzi, che da Imola si siederà alo box. Una notizia inattesa, dato che Xavi Marcos da anni era al fianco del pilota monegasco, esattamente da quando è iniziata la sua avventura alla. ...