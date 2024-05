Como in Serie A! L’Inter si complimenta | Vi aspettiamo per il derby!

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilcon il pareggio maturato 1-1 contro il Cosenza ha conquistato la matematica promozione inA all’ultima giornata diB, in attesa dei play-off. Puntuale i complimenti da parte del. PROMOZIONE IN A – Ildopo 21 anni dall’ultima volta, ha riconquistato la promozione inA. Alla squadra di Fabregas basta il pari con il Cosenza (1-1 il risultato finale con Verdi che ha risposto alla rete di Tutino) complice la sconfitta del Venezia in casa dello Spezia. Non sono mancati i complimenti da parte del: «Complimenti per la promozione! Viper un altrolombardo». Di seguito il post pubblicato su Twitter. Complimenti per la promozione @1907 Vi ...

“Sono sceso in Serie B apposta, per riconquistare la A sul campo e grazie a questo gruppo ce l’ho fatta. Ci siamo meritati questo successo, questo è un gruppo meraviglioso e ci godiamo questa serata. Il merito è della mentalità vincente che ci ha ...

Inutile successo dei bianconeri che scendono in C. Fatale il terzultimo posto col Bari, con gli scontri diretti a sfavore. Sale in A il Como di Gabrielloni, per una favola da raccontare VALLESINA, 10 maggio 2024 – La gara con il Pisa era la ...

Esplode la festa a Como per il ritorno della squadra guidata da Cesc Fabregas in Serie dopo 21 anni. Il pareggio per 1-1 contro il Cosenza, assieme alla sconfitta del Venezia contro lo Spezia, basta ai lariani per gioire e guardare alla prossima ...

Como promosso in Serie A, dal "genio" di Fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - como promosso in serie A, dal "genio" di Fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - Gli ultimi 90 minuti sono bstati quelli della storia. Serviva almeno un pareggio per il como per essere promosso in serie A e così è stato, con i lariani che hanno pareggiato contro il Cosenza 1-1. Un ...

