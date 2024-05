Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps | tutti gli occhi puntati sul vertice della Western Conference dopo gli exploit di coppa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 11 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:i trionfiinfrasettimanale per entrambe le squadre,glisonosulla MLS questo sabato quando le speranze, il LosFC e i, si incontreranno al BMO Stadium. In vistagara di sabato,è quarta nella classifica occidentale con 18 punti in 10 partite, con la LAFC tre punti più indietro nonostante abbia giocato una partita in più. Mercoledì i padroni di casa di Vanni Sartini hanno giocato il campionato canadese, battendo il Calgary 2-1 nell’andata dei quarti di finale con una formazione titolare ...