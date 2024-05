(Di venerdì 10 maggio 2024) TORNA IL CAMPIONATO. Dopo la sbornia di felicità per l’accesso alla finale di Europa League, domenica 12 maggio alle 20,45 al Gewiss Stadium arrivano i giallorossi: match determinante per la Champions.

Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa...

Atalanta, Scalvini e Pasalic pronti per una maglia da titolare contro la Roma - atalanta, scalvini e Pasalic pronti per una maglia da titolare contro la Roma - TORNA IL CAMPIONATO. Dopo la sbornia di felicità per l’accesso alla finale di Europa League, domenica 12 maggio alle 20,45 al Gewiss Stadium arrivano i giallorossi: match determinante per la Champions ...

Scalvini, l’oro di Bergamo: per 50 milioni di euro, però, l’Atalanta vacillerebbe - scalvini, l’oro di Bergamo: per 50 milioni di euro, però, l’atalanta vacillerebbe - Giorgio scalvini, difensore dell’atalanta, potrebbe fare le fortune del club bergamasco sul mercato: con un’offerta da 50 milioni di euro.. Bussare alla porta della Dea con un’offerta pari (o anche su ...

ITALIA, Recupero Dea-Viola grava sul raduno pre Europeo - ITALIA, Recupero Dea-Viola grava sul raduno pre Europeo - Con l'accesso dell'atalanta in finale di Europa League, il recupero del match della Dea contro la Fiorentina rinviato lo scorso 17 marzo per il malore di Joe Barone, sarà sicuramente ...