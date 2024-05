Il cantante dei Paesi Bassi beccato dopo la sospensione dall’Eurovision

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 11 maggio 2024) Giornata surreale quella di ieri a Malmo, tra proteste contro Israele, fischi per Eden, la delegazione spagnola in rivolta e la sparizione deldei. Il nome di Joost Klein infatti ieri è scomparso dalla lista del Jury Show. L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha fatto sapere che stanno indagando su un incidente che avrebbe coinvolto l’artista olanedese. A pochi minuti dallo show di ieri per la giuria, l’EBU ha aggiornato sulla situazione di Klein: “L’incidente relativo a Joost Klein è ancora in discussione. Finché l’investigazione continua, Joost Klein quindi non si esibirà. La sua esibizione di ieri sera sarà utilizzata nuovamente e votata dalla giuria“. Nel Jury show infatti hanno trasmesso la performance di Joost della seconda semifinale. Ildei...