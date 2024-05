Luke Newton | ecco cosa ha in comune e cosa no con Colin Bridgerton

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 11 maggio 2024) La prossima settimana Netflix pubblicherà la prima parte della terza stagione diche avrà come protagonistie Nicola Coughlan che interpretano rispettivamentee Penelope Featherington, ovvero Lady Whistledown. La serie– come i libri da cui è tratta – ogni stagione ha un focus su un fratelloe stavolta dopo Daphne e Anthony è la volta di. A domanda diretta di Vanity Fair a: “È pronto al tipo di successo che una serie come questa porta ai suoi protagonisti?” l’attore ha risposto: “Non lo so, è quala cui non penso, non riesco nemmeno a capire quale sarà il percorso che mi aspetta. Ovviamente l’ho già ...