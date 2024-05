Nuovi pronostici Eurovision dopo le proteste | chi vince? La classifica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 11 maggio 2024) A Malmo nelle ultime 24 ore è successo di tutto, tra investigazioni per presunti scontri fisici (che avrebbero coinvolto Joss Klein, il cantante dei Paesi Bassi),contro Israele, fischi per la cantante israeliana e critiche per l’Italiai voti mostrati dalla Rai in diretta. In tutto questo caos sono arrivati i ‘Song Contest 2024’ e sono cambiate diverse posizioni. Le cose non si mettono bene per la nostra Angelina Mango. L’Italia che ieri era scesa dalla quinta alla sesta posizione delladei bookmaker, oggi è scivolata all’ottava, mentre la Francia è salita dalla settima alla quarta e i Paesi Bassi (che potrebbero essere squalificati) sono saliti dall’ottava alla quarta.la seconda semifinale Eden Golan con la ...