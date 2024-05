Milano è in balia dei balordi ma Sala dà la colpa al governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) È successo a Lambrate. Ma poteva accadere in qualunque altra zona di. Perché di Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare che ha ferito gravemente a coltellate il vice ispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, («una persona estremamente pericolosa e violenta e che di fronte alle forze dell'ordine scatena ancora di più i suoi istinti aggressivi», come sostiene la Procura) a giro per la città ce ne sono tanti, troppi per far finta di nulla. Non a caso il questore, Giuseppe Petronzi, poco meno di un mese fa, aveva lanciato l'allarme riguardo ai disagiati psichici e ai troppi coltelli. La cronaca, drammaticamente, si è incaricata di dargli ragione. Ma nonostante questo disarmante quadro d'insieme, disarmante e allarmante al contempo, c'è chi insiste nel voler buttare la palla in tribuna. «I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati e, ...