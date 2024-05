Nicholas Galitzine parla del suo orientamento e torna con Rosso - Bianco e Sangue Blu 2

(Di sabato 11 maggio 2024) Nonostante abbia debuttato al cinema solo nove anni fa,ha già interpretato diversi personaggi queer nella sua carriera (dal principe Henry diBlu a George di Mary & George). L’attore inglese in un’intervista rilasciata a GQ British si è dichiarato etero ed ha cercato di spiegare l’incertezza che ha provato quando ha deciso di ‘occupare lo spazio di altri‘ recitando ruoli di ragazzi gay. “Anche se mi identifico come un uomo etero, ho comunque preso parte ad alcune incredibili storie queer. A volte ho provato un senso di incertezza sul fatto di occupare lo spazio di qualcuno, e forse anche una sorta di senso di colpa. Allo stesso tempo però vedo questi bei personaggi non solo in base al loro”. Queste dichiarazioni sono arrivate ...

