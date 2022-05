Donatori “re-evolution” presentato al senato (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Roma, 18 maggio 2022) - Il progetto di AVIS Lombardia grazie alla telemedicina mira a sopperire alla carenza dei medici di medicina generale, facilitando l'utilizzo della tecnologia a beneficio del donatore di sangue Roma, 18 maggio 2022 – Martedì 17 maggio Avis Regionale Lombardia ha presentato al senato della Repubblica il progetto Donatori “RE-evolution” realizzato grazie al supporto medico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e con il contributo progettuale di Motore Sanita?. Il progetto e? di rilevanza strategica ed e? strettamente connesso alla capacita? dell'Italia di diventare autosufficiente nella risposta al fabbisogno di sangue e plasmaderivati. Un iter lungo e travagliato quello che ha permesso l'accettazione della medicina trasfusionale tra le attività riconosciute di Telemedicina, ma grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Roma, 18 maggio 2022) - Il progetto di AVIS Lombardia grazie alla telemedicina mira a sopperire alla carenza dei medici di medicina generale, facilitando l'utilizzo della tecnologia a beneficio del donatore di sangue Roma, 18 maggio 2022 – Martedì 17 maggio Avis Regionale Lombardia haaldella Repubblica il progetto“RE-” realizzato grazie al supporto medico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e con il contributo progettuale di Motore Sanita?. Il progetto e? di rilevanza strategica ed e? strettamente connesso alla capacita? dell'Italia di diventare autosufficiente nella risposta al fabbisogno di sangue e plasmaderivati. Un iter lungo e travagliato quello che ha permesso l'accettazione della medicina trasfusionale tra le attività riconosciute di Telemedicina, ma grazie ...

