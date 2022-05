Come si ferma Putin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pubblichiamo i discorsi con cui John Mearsheimer, Radoslaw Sikorski, Stephen Walt e Michael McFaul hanno aperto il loro dibattito all’interno dei Munk Debate a Toronto. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pubblichiamo i discorsi con cui John Mearsheimer, Radoslaw Sikorski, Stephen Walt e Michael McFaul hanno aperto il loro dibattito all’interno dei Munk Debate a Toronto. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

coldplaysgirl_ : RT @chetiridi_: Scusate ma io sono ancora ferma a lui che avrebbe potuto rispondere con un semplice “Jessica” e invece ha iniziato a strapa… - DK4B1yPHDT4fSra : RT @DBarattolo: Vendesi statua a forma di bullo...utile come ferma porta ma anche come decorazione..??????? - marina101902 : RT @DBarattolo: Vendesi statua a forma di bullo...utile come ferma porta ma anche come decorazione..??????? - GiancarloPoli7 : RT @guglielmotim: È fallo. Punto. Al 95' ed ultimo di recupero con la #Lazio sotto di un gol. Così come era fuorigioco #Acerbi vs lo Spezia… - CHENBAE45959461 : RT @aviola59: Come ci aveva spiegato Luca nello spazio domenica notte: gli instore sono confusionari e loro non hanno la possibilità di pot… -