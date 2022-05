Il bipolarismo in Italia non ha più senso da anni, ma la politica non riesce a cambiare (Di martedì 17 maggio 2022) Può succedere di tutto – la pandemia, la guerra e chissà che altro – e questo tutto dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il bipolarismo centro-destra versus centro-sinistra, inaugurato in Italia dopo la fine della Prima Repubblica, non sia molto di più del grottesco metaverso della politica retroversa: una foresta virtuale, popolata da ultimi e contrapposti giapponesi di una guerra finita. Eppure questo bipolarismo apparente sembra destinato a rimanere la struttura di organizzazione e la sovrastruttura di comunicazione della nostra politica e la variabile indipendente della nostra democrazia, complici anche leggi elettorali imbalsamatrici, che trasformano in una mummia imperitura un trapassatissimo cadavere. In teoria dovremmo avere compreso, in modo abbastanza clamoroso, le conseguenze ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) Può succedere di tutto – la pandemia, la guerra e chissà che altro – e questo tutto dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ilcentro-destra versus centro-sinistra, inaugurato indopo la fine della Prima Repubblica, non sia molto di più del grottesco metaverso dellaretroversa: una foresta virtuale, popolata da ultimi e contrapposti giapponesi di una guerra finita. Eppure questoapparente sembra destinato a rimanere la struttura di organizzazione e la sovrastruttura di comunicazione della nostrae la variabile indipendente della nostra democrazia, complici anche leggi elettorali imbalsamatrici, che trasformano in una mummia imperitura un trapassatissimo cadavere. In teoria dovremmo avere compreso, in modo abbastanza clamoroso, le conseguenze ...

