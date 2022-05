Brasile, per la prima volta Italia campione del mondo di paramotore (Di domenica 15 maggio 2022) La Nazionale Italiana ha vinto l’undicesima edizione del World Paramotor Championship, la massima competizione mondiale per parapendio a motore, che si è tenuta a fine aprile a Saquarema, Rio de Janeiro. Sul gradino più alto del podio nella categoria PF1 (decollo a piedi monoposto) è salito il sette volte campione d’Italia Pasquale Biondo, 39enne trapanese di Santa Ninfa, equipaggiato con un Moster 185 EFI della Vittorazi, azienda del Maceratese leader nella produzione di motori per paramotore. È la prima volta che la Nazionale Italiana arriva al titolo di Campioni del mondo. “Ci sono stati tanti impedimenti – commenta Matteo Orazi, General Manager Vittorazi e Team Leader della Nazionale Italiana -, Sino all’ultimo momento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) La Nazionalena ha vinto l’undicesima edizione del World Paramotor Championship, la massima competizione mondiale per parapendio a motore, che si è tenuta a fine aprile a Saquarema, Rio de Janeiro. Sul gradino più alto del podio nella categoria PF1 (decollo a piedi monoposto) è salito il sette volted’Pasquale Biondo, 39enne trapanese di Santa Ninfa, equipaggiato con un Moster 185 EFI della Vittorazi, azienda del Maceratese leader nella produzione di motori per. È lache la Nazionalena arriva al titolo di Campioni del. “Ci sono stati tanti impedimenti – commenta Matteo Orazi, General Manager Vittorazi e Team Leader della Nazionalena -, Sino all’ultimo momento ...

