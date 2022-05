Trenord, dodicesimo sciopero in arrivo: colpa di una gestione disastrosa (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio è previsto un nuovo sciopero di 24 ore sulla rete lombarda di Trenord. Sarà il primo dell’anno, ma ben il dodicesimo dall’inizio del 2021 tra quelli dei ferrovieri di Trenord e quelli dei dipendenti di FNM e RFI, che gestiscono la rete. L’azienda lo ha reso noto con un comunicato stringatissimo: “Nella giornata di domenica 15 maggio è previsto uno sciopero del personale mobile ferroviario della società Trenord indetto dalle sigle Rsu 1A e 1B”. Non è specificato quali sono le sigle sindacali che organizzano l’agitazione, ma si parla genericamente di Rappresentanze sindacali unitarie: anche spulciando su Internet la 1A e la 1B sono impossibili da identificare. Impossibile quindi sapere chi ha indetto lo sciopero e perché. Come mai un’azienda pubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio è previsto un nuovodi 24 ore sulla rete lombarda di. Sarà il primo dell’anno, ma ben ildall’inizio del 2021 tra quelli dei ferrovieri die quelli dei dipendenti di FNM e RFI, che gestiscono la rete. L’azienda lo ha reso noto con un comunicato stringatissimo: “Nella giornata di domenica 15 maggio è previsto unodel personale mobile ferroviario della societàindetto dalle sigle Rsu 1A e 1B”. Non è specificato quali sono le sigle sindacali che organizzano l’agitazione, ma si parla genericamente di Rappresentanze sindacali unitarie: anche spulciando su Internet la 1A e la 1B sono impossibili da identificare. Impossibile quindi sapere chi ha indetto loe perché. Come mai un’azienda pubblica ...

