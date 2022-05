MotoGP oggi, GP Francia 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 13 maggio 2022) oggi, venerdì 13 maggio, si comincia. Sul circuito di Le Mans prende il via il weekend del GP di Francia, settimo round del Motomondiale 2022. Sulla pista francese le tre classi saranno protagoniste e come al solito il day-1 sarà importante per trovare il feeling con il tracciato e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e delle gare di domenica. In MotoGP si riprende da dove avevamo lasciato a Jerez de la Frontera, ovvero dalla sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. In Andalusia è arrivato il primo centro stagionale di Pecco, desideroso di replicare. Da par suo, il francese nel fine-settimana di casa vorrà festeggiare davanti al suo pubblico e confermarsi ancor di più leader di questo campionato. Interessante sarà capire cosa potranno fare piloti come Enea Bastianini e Marc Marquez: il ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022), venerdì 13 maggio, si comincia. Sul circuito di Le Mans prende il via il weekend del GP di, settimo round del Motomondiale. Sulla pista francese le tre classi saranno protagoniste e come al solito il day-1 sarà importante per trovare il feeling con il tracciato e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e delle gare di domenica. Insi riprende da dove avevamo lasciato a Jerez de la Frontera, ovvero dalla sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. In Andalusia è arrivato il primo centro stagionale di Pecco, desideroso di replicare. Da par suo, il francese nel fine-settimana di casa vorrà festeggiare davanti al suo pubblico e confermarsi ancor di più leader di questo campionato. Interessante sarà capire cosa potranno fare piloti come Enea Bastianini e Marc Marquez: il ...

