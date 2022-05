Il camper di Spalletti (Di venerdì 13 maggio 2022) Vi parlo dalla società camper Cavallo Mio Che L’Erba Cresce, azienda di primo piano nella produzione di case e casini viaggianti, ed è qui che abbiamo avuto il piacere di ospitare l’entrenador Luciano Spalletti alla ricerca di una sistemazione itinerante per vichi e vicarielli adeguata alla esigenza di abitare alla Sanità, al Vomero, al Vasto e in ogni luogo perché l’ora della decisione irrevocabile di acquartierarsi nella città di Napoli è giunta, ha pazientato un anno, ma ora la dichiarazione di affitto ambulante è stata presentata a questa azienda. Il cavaliere del lavoro 4-2-3-1 ha scelto una abitazione mobile con finestra di Marechiaro, un quarto di luna, mille culure e famma affaccia’ a Maria, in puro stile Partenope, provvista anche di striscioni me ne vado o no, un ritratto del produttore cinetico Aurelio in posa da 007, una immaginetta di Edo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Vi parlo dalla societàCavallo Mio Che L’Erba Cresce, azienda di primo piano nella produzione di case e casini viaggianti, ed è qui che abbiamo avuto il piacere di ospitare l’entrenador Lucianoalla ricerca di una sistemazione itinerante per vichi e vicarielli adeguata alla esigenza di abitare alla Sanità, al Vomero, al Vasto e in ogni luogo perché l’ora della decisione irrevocabile di acquartierarsi nella città di Napoli è giunta, ha pazientato un anno, ma ora la dichiarazione di affitto ambulante è stata presentata a questa azienda. Il cavaliere del lavoro 4-2-3-1 ha scelto una abitazione mobile con finestra di Marechiaro, un quarto di luna, mille culure e famma affaccia’ a Maria, in puro stile Partenope, provvista anche di striscioni me ne vado o no, un ritratto del produttore cinetico Aurelio in posa da 007, una immaginetta di Edo, ...

