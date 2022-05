Controlli dei carabinieri in Irpinia, foglio di via obbligatorio per otto (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati servizi, svolti dalla Compagnia carabinieri di Solofra, nei Comuni di Solofra, Serino, Montoro e Salza Irpina, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato e proceduto al controllo di quattro veicoli sospetti con a bordo 8 uomini e 4 donne della provincia di Napoli e Salerno, già tutti noti alle Forze dell’Ordine. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei predetti è stata proposta l’emissione del foglio di Via obbligatorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati servizi, svolti dalla Compagniadi Solofra, nei Comuni di Solofra, Serino, Montoro e Salza Irpina, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato e proceduto al controllo di quattro veicoli sospetti con a bordo 8 uomini e 4 donne della provincia di Napoli e Salerno, già tutti noti alle Forze dell’Ordine. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei predetti è stata proposta l’emissione deldi Via. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ladyonorato : Con il via libera dato oggi dal #PE ai negoziati su proroga #EUDCC , è ufficiale che ci aspetta un sistema permanen… - anteprima24 : ** Controlli dei #Carabinieri in #Irpinia, foglio di via obbligatorio per otto ** - TesoroVittoria : RT @Idonei_INL: Queste notizie danno consapevolezza di quanto il fenomeno del #lavoronero non sia un'eccezione, ma la normalità. Auspichia… - Gelinus80 : RT @Idonei_INL: Queste notizie danno consapevolezza di quanto il fenomeno del #lavoronero non sia un'eccezione, ma la normalità. Auspichia… - ag_notizie : Abbandono dei rifiuti, scatta il 'pugno duro': 34 le sanzioni erogate -