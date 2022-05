Assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande (Di martedì 10 maggio 2022) Facendo seguito alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell’INPS in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si comunica che sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per la prestazione in oggetto, le nuove funzionalità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) Facendo seguitocircolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell’INPS in materia diper i, introdotto con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si comunica che sono disponibiliper la prestazione in oggetto, le. L'articolo .

