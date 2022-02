Perché Israele potrebbe mediare tra Putin e Zelensky (Di domenica 27 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina gran parte degli attori internazionali hanno adottato la propria posizione nei confronti di un conflitto che supera gli steccati locali per assumere una rilevanza regionale – messa in discussione dell’architettura securitaria europea – e financo globale – riassetto, più generale, dell’intero ordine internazionale con ricadute indirette sui diversi quadranti regionali. Sul fronte occidentale tutti gli Stati, seppure con intensità distinte, si sono schierati compattamente a sostegno di Kiev, fornendo assistenza economica, militare e imponendo diversi pacchetti di sanzioni economiche incrementali verso la Russia. Nondimeno, tra i Paesi più cauti nel dichiarare il proprio aperto supporto all’Ucraina figura Israele. Pur non appartenendo né all’Unione europea né alla Nato, Israele è a tutti gli ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina gran parte degli attori internazionali hanno adottato la propria posizione nei confronti di un conflitto che supera gli steccati locali per assumere una rilevanza regionale – messa in discussione dell’architettura securitaria europea – e financo globale – riassetto, più generale, dell’intero ordine internazionale con ricadute indirette sui diversi quadranti regionali. Sul fronte occidentale tutti gli Stati, seppure con intensità distinte, si sono schierati compattamente a sostegno di Kiev, fornendo assistenza economica, militare e imponendo diversi pacchetti di sanzioni economiche incrementali verso la Russia. Nondimeno, tra i Paesi più cauti nel dichiarare il proprio aperto supporto all’Ucraina figura. Pur non appartenendo né all’Unione europea né alla Nato,è a tutti gli ...

