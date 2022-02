Ucraina, sirene di guerra e paura per carro armato che schiaccia auto in fuga VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) La paura della guerra in Ucraina nei VIDEO postati sui social dai civili. La capitale è accerchiata dai russi e le sirene continuano a suonare. Colpito nella notte un palazzo popolare. Eccone due che mostrano alcune esplosioni a Kiev e un carro armato mentre schiaccia un’auto sempre a Kiev, la capitale Ucraina. Ancora esplosioni a Troyeshchyna a Kiev. Ecco un VIDEO postato su twitter poco dopo le ore 19,30 Explosions in Troyeshchyna in #Kiev #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/GoZL5PxWQo— Regional Security Advisory (@regsecadvisory) February 25, 2022 Questo è il momento in cui un carro armato schiaccia un’auto a Kiev, la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladellainneipostati sui social dai civili. La capitale è accerchiata dai russi e lecontinuano a suonare. Colpito nella notte un palazzo popolare. Eccone due che mostrano alcune esplosioni a Kiev e unmentreun’sempre a Kiev, la capitale. Ancora esplosioni a Troyeshchyna a Kiev. Ecco unpostato su twitter poco dopo le ore 19,30 Explosions in Troyeshchyna in #Kiev #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/GoZL5PxWQo— Regional Security Advisory (@regsecadvisory) February 25, 2022 Questo è il momento in cui unun’a Kiev, la ...

