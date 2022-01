Elezione presidente della Repubblica, settima votazione oggi in tv: orario e diretta tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Prosegue senza sosta l’Elezione del presidente della Repubblica, ma al momento tra le forze politiche regnano stallo e molta confusione. La sesta votazione si è infatti rivelata inutile, perciò eccoci alla settima votazione ed ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming. Si tratta della prima votazione di oggi, sabato 29 gennaio 2022, (ce ne saranno due qualora dovesse servire l’ottava) e avrà inizio alle ore 9.30, dunque in anticipo rispetto agli scorsi giorni. Partiti e grandi elettori sono chiamati a trovare un nome univoco per non continuare con questa situazione che pare davvero complicata da sbloccare. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Prosegue senza sosta l’del, ma al momento tra le forze politiche regnano stallo e molta confusione. La sestasi è infatti rivelata inutile, perciò eccoci allaed ecco tutte le informazioni sulla data, l’e latv e streaming. Si trattaprimadi, sabato 29 gennaio 2022, (ce ne saranno due qualora dovesse servire l’ottava) e avrà inizio alle ore 9.30, dunque in anticipo rispetto agli scorsi giorni. Partiti e grandi elettori sono chiamati a trovare un nome univoco per non continuare con questa situazione che pare davvero complicata da sbloccare. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 ...

