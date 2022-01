Dramma in Italia, incinta di 9 mesi si toglie la vita mentre era al telefono con un’amica (Di venerdì 28 gennaio 2022) Suicidio a Torino, dove una commercialista incinta di 9 mesi si è gettata dalla finestra di un palazzo in Piazza Adriano. Oggi la donna avrebbe compiuto 37 anni. Era incinta al nono mese di gravidanza ed oggi avrebbe compiuto 37 anni, la donna che nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio, si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano di un palazzo di piazza Adriano, a Torino. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che lavorava come commercialista. Stando a quanto ricostruito, prima di gettarsi nel vuoto, era al telefono con una collega di studio, che improvvisamente non l’ha più sentita parlare. È stata proprio l'altra donna a lanciare l’allarme quando non l'ha più sentita ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Suicidio a Torino, dove una commercialistadi 9si è gettata dalla finestra di un palazzo in Piazza Adriano. Oggi la donna avrebbe compiuto 37 anni. Eraal nono mese di gravidanza ed oggi avrebbe compiuto 37 anni, la donna che nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio, si è tolta lalanciandosi dal nono piano di un palazzo di piazza Adriano, a Torino. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che lavorava come commercialista. Stando a quanto ricostruito, prima di gettarsi nel vuoto, era alcon una collega di studio, che improvvisamente non l’ha più sentita parlare. È stata proprio l'altra donna a lanciare l’allarme quando non l'ha più sentita ...

