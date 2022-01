Calcio, Infantino ne spara un’altra: Mondiali ogni due anni per salvare i “migranti” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – Gianni Infantino vuole salvare i “migranti” – ovvero i clandestini – con i Mondiali ogni due anni. Sì, sembra una barzelletta, ma è la sintesi delle ultime dichiarazioni del presidente Fifa, raccolte da Eurosport. Infantino: “Mondiali ogni due anni per dare speranza ai migranti” Per Gianni Infantino il Mondiale di Calcio ogni due anni dà speranza ai “migranti” dunque. Almeno, così dice nel corso del suo intervento al Consiglio d’Europa il presidente, che a sostegno della sua idea ha portato delle dichiarazioni piuttosto strampalate. Infantino ha infatti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – Givuolei “” – ovvero i clandestini – con idue. Sì, sembra una barzelletta, ma è la sintesi delle ultime dichiarazioni del presidente Fifa, raccolte da Eurosport.: “dueper dare speranza ai” Per Giil Mondiale diduedà speranza ai “” dunque. Almeno, così dice nel corso del suo intervento al Consiglio d’Europa il presidente, che a sostegno della sua idea ha portato delle dichiarazioni piuttosto strampalate.ha infatti ...

Advertising

LiaCapizzi : Dichiarazioni vergognose. C'è un limite a tutto. Un Mondiale di calcio ogni 2 anni? Per Infantino è solidarietà:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Infantino spiega: 'Discorso sull'Africa non correlato al Mondiale biennale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Infantino spiega: 'Discorso sull'Africa non correlato al Mondiale biennale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIFA - Infantino spiega: 'Discorso sull'Africa non correlato al Mondiale biennale' - napolimagazine : FIFA - Infantino spiega: 'Discorso sull'Africa non correlato al Mondiale biennale' -