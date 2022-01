Dalla Bielorussia all'Italia, nuova vita per bimbo iracheno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia in Italia, a Bologna, una nuova vita per Taman, 8 anni, bimbo iracheno senza arti inferiori, amputati per via di una malattia congenita e sostituite da protesi, e per la sua sorellina Tanya ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia in, a Bologna, unaper Taman, 8 anni,senza arti inferiori, amputati per via di una malattia congenita e sostituite da protesi, e per la sua sorellina Tanya ...

Advertising

mpersivale : @AlanPanassiti Fuggire dalla mitologica dittatura sanitaria andando a cercare libertà in Bielorussia fa ridere tantissimo. - JollyRoger0039 : @AlanPanassiti grazie al cavolo, il cervello di Messora da anni già comanda dalla Bielorussia il resto del corpo qu… - Cirenderaliberi : ???? ?? ???? Ringraziamento sincero di deputati del parlamento ucraino al presidente Lukashenko per l'assistenza di emer… - negromanten1 : l'UE proporrà una zona demilitarizzata, nell'interesse della nato, dalla Bielorussia agli Urali - RosadiMaggio18 : RT @ChiccoBodo: E intanto la civile e cattolica Polonia sta rafforzando e ampliando i muro per contrastare i profughi dalla Bielorussia il… -