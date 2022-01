Quirinale: la trattativa Draghi-Salvini e il rischio che il premier molli il governo (Di martedì 25 gennaio 2022) Il premier Mario Draghi tratta per il Quirinale. Ma fa sapere che al governo non resterà ad ogni costo: «Lo farò solo se potrò lavorare per raggiungere gli obiettivi». Ma la trattativa più difficile è quella per il governo che verrà. Perché per mandare Draghi al Colle il centrodestra vuole un esecutivo con i leader tra i ministri. E l’ex presidente della Banca Centrale Europea non vuole (e nemmeno può) dare queste garanzie. Intanto Matteo Salvini è tentato dalla prova di forza. E propone il nome del presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro Franco Frattini. Così, mentre la prima giornata di voto per il Colle si chiude con 672 schede bianche, la partita si fa sempre più incerta. Un governo Salvini per il ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) IlMariotratta per il. Ma fa sapere che alnon resterà ad ogni costo: «Lo farò solo se potrò lavorare per raggiungere gli obiettivi». Ma lapiù difficile è quella per ilche verrà. Perché per mandareal Colle il centrodestra vuole un esecutivo con i leader tra i ministri. E l’ex presidente della Banca Centrale Europea non vuole (e nemmeno può) dare queste garanzie. Intanto Matteoè tentato dalla prova di forza. E propone il nome del presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro Franco Frattini. Così, mentre la prima giornata di voto per il Colle si chiude con 672 schede bianche, la partita si fa sempre più incerta. Unper il ...

