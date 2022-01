Nautica | conclusa 7ma edizione International Breakfast

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la settimadell'Meeting organizzata in occasione del Boot di Düsseldorf dall'associazione europea dell'industriada diporto (Ebi European Boating Industry) e realizzata quest'anno in formato virtuale a causa della cancellazione dell'2022 del salone tedesco per l'emergenza pandemica. L'appuntamento, dedicato al networking e alle informazioni sugli ultimi trend del mercato, offre a operatori, imprenditori e giornalisti del settore l'opportunità di scambiare informazioni sulle ultime tendenze del mercato, le normative e l'innovazione, nonché di sviluppare nuovi contatti e reti. Il webinar ha avuto come tema principale “trade opportunities and supply chain challenges”. ...