Vince la Reyer con brivido finale Reggio rimonta da -21 a -5

(Di lunedì 13 maggio 2024)Emilia, 13 maggio 2024 – Alla fine lalama l’Unahotels, dopo avere a lungo vivacchiato ai margini della partita con un’aggressività inferiore a quella di gara 1 e tantissimi errori al tiro, dimostra di essere in grado di competere con gli orogranata con un ultimo quarto di ottima fattura e una buona prestazione generale dei suoi gregari. Adesso si lascia la laguna e si torna nella “torcida” di via Guasco, che darà il massimo per spingere Galloway e soci a centrare quei due successi casalinghi che gli permetterebbero dire la serie. Intanto però è 1-1. Nei minuti iniziali, troppi errori offensivi e, dall’altro lato, altrettante incertezze difensive, biancorossi, provocano il primo break del match; che a differenza di gara1 stavolta è a favore della: 13-6 al 6’. Rispetto ...

LBA - La Reyer Venezia resiste al rientro di Reggio e vince al Taliercio: è 1-1 - LBA - La reyer Venezia resiste al rientro di Reggio e vince al Taliercio: è 1-1 - Dopo aver perso Gara 1, l'Umana reyer Venezia pareggia subito la serie contro la Unahotels Reggiana. Gli orogranata si riscattano al Taliercio con una buona prestazione, conducendo per tutti e 40 i ...

Playoff, quarti di finale: la Reyer Venezia piega 83-75 la Unahotels Reggio Emilia in gara 2 e pareggia la serie, 1-1 - Playoff, quarti di finale: la reyer Venezia piega 83-75 la Unahotels Reggio Emilia in gara 2 e pareggia la serie, 1-1 - BASKET, SERIE A - Dopo la sconfitta di gara 1 l'Umana reyer Venezia era obbligata a vincere e vince 83-75 contro la Unahotels Reggio Emilia in gara 2 che vale l ...

Basket, playoff Serie A: Venezia rialza la testa e pareggia la serie con Reggio Emilia - Basket, playoff Serie A: Venezia rialza la testa e pareggia la serie con Reggio Emilia - La reyer si impone per 83-75 dopo la sconfitta in gara-1, ora il quarto di finale si sposta in casa della UnaHotels ...