L’Udinese vince a Lecce - punti d’oro verso la salvezza

Vittoria pesantissima per, che batte 2-0 ilgià salvo e in un solo colpo sorpassa Empoli e Frosinone e aggancia il Cagliari, lasciando per il momento la zona retrocessione. I gol, uno per tempo, sono di Lorenzo Lucca e Lazar Samardzic, che portano l'undici di Fabio Cannavaro a +1 sul terzultimo posto.Avvio di gara disinvolto da parte del, che muove bene il pallone ma senza trovare particolari acuti di fronte ad un'Udinese inizialmente più attendista. La prima occasione buona ce l'avranno però proprio i friulani, con Samardzic che parte dalla destra e combina bene con Success, rapido nel calciare dal limite dell'area con il destro che manca di poco la porta. Da qui in avanti è maggiormente propositiva la squadra di Cannavaro, che al 36? troverà la rete del vantaggio: ancora una ...