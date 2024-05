Viareggio: rissa in pieno giorno davanti alla stazione. Un ferito - viareggio: rissa in pieno giorno davanti alla stazione. Un ferito - Violenza e degrado alla stazione ferroviaria di viareggio. Un uomo, nel corso di una colluttazione, è stato ferito ad una spalla. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 13 maggio 2024 ...

Sesso in chiesa prima della messa, coppia di trentenni denunciata a Viareggio - Sesso in chiesa prima della messa, coppia di trentenni denunciata a viareggio - La polizia è intervenuta sul posto e i due sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione ...

Preso latitante con un omicidio alle spalle - Preso latitante con un omicidio alle spalle - Un cittadino rumeno espulso dall'Italia per 10 anni è stato arrestato a Massarosa dai carabinieri. L'uomo, con precedenti per omicidio e furto, è stato fermato durante un controllo e il tribunale di L ...