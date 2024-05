Calcio - la Fiorentina batte il Monza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 13 maggio 2024) 23.00 Al Franchi ladoma 2-1 in rimonta il, squadre posizionate in una posizione tranquilla della classifica. I brianzoli partone meglio e vanno subito in rete con Djuric (9'), con un colpo di testa (cross di Mota). Lapero reagisce con carattere e al 32' giunge al pareggio con un colpo di testa di Nico Gonzalez su assist di Barak. Il ritmo della gara scende, ma sono i viola a cercare di piò la vittoria. Al 78' ecco il gol decisivo firmato da Arthur,destro dal limite.