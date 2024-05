Attenzione alla truffa della patente online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ne avevamo già parlato nel 2022, ma itori sono sempre al lavoro e ripropongono spesso i raggiri che riscuotono più successo, come questa. Il messaggio che ci avete segnalato riporta: Ottieni la tuadi guida certificata senza uscire di casa. Siamo il servizio di Motorizzazione Civile d’Italia con sede in via agostino bertani , 41.10137 torino, italy. Ci occupiamovostradi guida, così non dovrete sostenere l’esame di guida. Ci occupiamo di tutto, dteoriapratica. Convalidiamo i vostri esami e le vostre ore di guida tramite la nostra scuola guida. Il tutto senza che dobbiate viaggiare o recarvi all’esame. Se siete in grado di guidare per una certa ...

Il nuovo codice della strada porta con sé una novità che forse non farà felici gli automobilisti. O almeno una parte di loro. Perché nelle norme appena varate dal Governo ce n’è una che rappresenta una grossa novità per tutti i possessori di ...

Il decreto-legge n. 19/2024 apporta importanti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. La proposta si contraddistingue per il suo profondo carattere innovativo, anche in virtù ...

In auto fa’ attenzione. Anche al semaforo rosso è vietato, la multa è salata - In auto fa’ attenzione. Anche al semaforo rosso è vietato, la multa è salata - Bisogna far attenzione quando si è in auto, tutte le norme previste dal Codice della Strada si applicano anche se il veicolo è fermo al semaforo rosso, e si rischiano così multe salate.

Al volante senza patente e con 4 minori a bordo, fermato tenta la fuga. Nei guai un 18enne - Al volante senza patente e con 4 minori a bordo, fermato tenta la fuga. Nei guai un 18enne - Udine, 11 Maggio - Un episodio di normale controllo della Polizia Locale si è trasformato in un intervento più complesso nella serata di sabato, quando una Dacia Sandero è stata notata mentre cambiava ...

Livorno, arrestate tre persone sorprese in fuga con la refurtiva appena rubata e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza - Livorno, arrestate tre persone sorprese in fuga con la refurtiva appena rubata e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza - I Carabinieri della Stazione di Cecina hanno arrestato in flagranza di reato tre donne di età compresa fra 25 e 55 anni, gravemente indiziate di furto ai danni di un noto supermercato del centro citta ...