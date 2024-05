Stellini vice Conte | Milan? Con Antonio non ne abbiamo mai parlato

Antonio Conte aspetta la chiamata giusta. Il vice dell`allenatore pugliese, Cristian Stellini , ha parla to in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Il nome di Antonio Conte continua a circolare per le panchine di tante squadre tra Italia ed estero. L’allenatore italiano ex Juventus è destinato al grande ritorno dopo un periodo di pausa e valuta un progetto stimolante e a lungo termine. Una ...

Palazzi: "Lavorare all'inchiesta su Calciopoli fu un dolore enorme per me" - Palazzi: "Lavorare all'inchiesta su Calciopoli fu un dolore enorme per me" - Stefano Palazzi, attuale Giudice Sportivo di Serie C, ma con passato da protagonista nell'ambito dell'inchiesta di Calciopoli, ha parlato sul palco del Premio Maestrelli. Le sue ...

Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. Conte-Milan Gap dall'Inter e..." - stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. Conte-Milan Gap dall'Inter e..." - "Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un super budget per il mercato È una ...