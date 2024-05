Bologna - dà fuoco ai vestiti davanti alla chiesa | Faccio saltare tutto Arrestato per incendio aggravato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Momenti di tensione in piazza di Porta Castiglione, nel cuore di, quando un uomo di origini rumene, 49enne e senza fissa dimora, ha appiccato undandoad alcuni sacchi difuori ddi Santa Maria della Misericordia. Il clochard è statocon l’accusa di. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa: gli agenti di polizia sono stati allertati dai vigili delintervenuti sul posto per domare le fiamme. Il 49enne ha cercato più volte di ostacolare il lavoro dei soccorritori. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, l’uomo avrebbe minacciato di «farin aria». L’è ...

Bologna , 18 aprile 2024 – fuoco e tanto fumo si sono sviluppati da un cassonetto dato alle fiamme, ieri sera in via Zaccherini Alvisi, una traversa di via Massarenti, poco distante dall’ospedale Sant’Orsola. Sono stati alcuni passanti , intorno alle ...

Incendio ad un contatore elettrico vicino a Piazza Bologna a Roma , disservizi in alcuni punti del quartiere per la mancanza di corrente elettrica. Fiamme domate da Carabinieri e Vigili del fuoco . Cosa è successo. L’intervento dei Carabinieri a ...

Bologna , 13 maggio 2024 - Ha dato fuoco ad alcuni sacchi di vestiti all’esterno della chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza di Porta Castiglione, minacciando di “far saltare in aria tutto”. Un quarantanovenne di origine rumena, senza ...

Bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - Aeroporto di bologna chiuso per due ore e voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. È quanto trapela da fonti investigative. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, ...

Bologna, pistola trovata in un bagaglio, aeroporto chiuso e voli dirottati: ma è tutto un errore - bologna, pistola trovata in un bagaglio, aeroporto chiuso e voli dirottati: ma è tutto un errore - Panico all'aeroporto Guglielmo Marconi di bologna, dove una pistola è stata trovata in un bagaglio. Indagini in corso ...

Chiusura temporanea dell’Aeroporto di Bologna per motivi di sicurezza: voli dirottati e pistola scoperta - Chiusura temporanea dell’Aeroporto di bologna per motivi di sicurezza: voli dirottati e pistola scoperta - Contesto: 'Aeroporto di bologna, uno dei principali snodi di trasporto aereo in Italia, ha subito una chiusura temporanea a causa di un allarme di sicurezza.