ATP Roma - Rune e Rublev fuori! Medvedev superstit - bene Tsitsipas e Hurkacz

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si concludono i terzi turni del Masters 1000 die il tabellone si allinea agli ottavi di finale. Una giornata che ha visto altre sorprese e un torneo che si è indebolito di altri giocatori e teste di serie nobili che sono cadute. Le cadute principali e più fragorose sono state quelle di Holgere Andrey. Il danese è stato sconfitto a sorpresa da Sebastian Baez con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3. Dopo un primo set in controllo da parte del finalista uscente di questo torneo, partita che è cambiata verticalmente:che ha sprecato una chance nel secondo game per andare avanti nel secondo e poi non ci ha più capito nulla, sotto la pressione di un Baez concreto, a differenza della confusione del danese. Affronterà Hubertche si è sbarazzato con lo score di 7-6(7), 6-2 di Tomas ...

