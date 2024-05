(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ashtag #2Belts continua a spopolare sul web dopo quanto visto nella scorsa puntata di SmackDown e, soprattutto, dopo i recenti tweet proprio di. In attesa però di scoprire se davvero nello scontro tra “The American Nightmare” e Logan Paul saranno in palio entrambe le cinture, c’è da segnalare un altro storico scontro similare. Nell’edizione 2015 di SummerSlam, durante una faida con John Cena,riuscì a difendere la cintura di campione del mondo WWE e vincere quella degli Stati Uniti, divenendo quindi il primo wrestler nella storia della WWE a detenere in contemporanea sia ilmassimo che quello US. #2belts pic.twitter.com/TnfBFiJO2N— Ronald Orellana (@orellanaecua) May 11, 2024 A King & Queen of the Ring, ...

dopo la diretta di Smackdown (e dopo il Dark Main Event) Cody Rhodes ha voluto prendere il microfono per ringraziare gli incredibili fan francesi (e non) presenti per la due giorni di Lione, che tra poche ore sarà protagonista di Backlash, il ...

Siamo giunti quindi al main event di serata ovvero la sfida fra AJ Styles e Cody Rhodes , match valido ovviamente per l’Undisputed WWE Championship che corrisponde anche alla prima difesa titolata dell’American Nightmare. Come ovvio che sia, ...

dopo la fine di SmackDown, Gunther e Jey Uso si sono affrontati in un dark match davanti ai fan della Pennsylvania. A vincere è stato Main Event Uso seppur per squalifica a causa di un colpo alle parti basse da parte dell’austriaco. Poi, ...

WWE: Cody Rhodes sulla scia di Seth Rollins in vista del doppio titolo - WWE: cody Rhodes sulla scia di Seth Rollins in vista del doppio titolo - dopo i recenti tweet proprio di cody Rhodes. In attesa però di scoprire se davvero nello scontro tra “The American Nightmare” e Logan Paul saranno in palio entrambe le cinture, c’è da segnalare un ...

WWE, Cody Rhodes e le incredibili vendite nel mese di Aprile: il nuovo record - WWE, cody Rhodes e le incredibili vendite nel mese di Aprile: il nuovo record - cody Rhodes è entrato di diritto nell'olimpo dei wrestler del nuovo secolo, con la sua vittoria a WrestleMania 40 contro Roman Reigns che l'ha reso una delle Superstar della WWE più amate e seguite ...

Cody Rhodes punta al title vs title match con Logan Paul a King e Queen of the Ring - cody Rhodes punta al title vs title match con Logan Paul a King e Queen of the Ring - Con un suggerimento arrivato sulle sue pagine social, il campione indiscusso WWE sembra volere il match title vs title nel prossimo PLE arabo ...