Il risarcimento al medico novax e i cavilli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Su alcune testate vicine ai movimenti populisti e antivaccinisti sta circolando la notizia della dirigente sanitaria risarcita con 200mila euro per essere stata sospesa dal servizio in quanto non vaccinata. Ovviamente i titoli sfruttati da queste testate dedite al clickbait evitano completamente di spiegare i fatti nella maniera corretta, quello che interessa è stuzzicare quei lettori che mai approfondiranno. Quelli che leggendo i soli titoli si convincono che ilsia stato assegnato in quanto la dottoressa non doveva essere sospesa – ovviamente sottintendendo che il provvedimento di sospensione fosse sbagliato di per sé. Ma le cose non sono proprio come vengono raccontate, e siamo comunque a un primo grado di giudizio. Come spiegato sul Corriere dell’Alto Adige in un articolo del 7 maggio 2024: La giudice Marchesini ha riconosciuto che la sospensione ...