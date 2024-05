Rambaudi | Il Napoli è sempre lo stesso film

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roberto, presente a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul: “Illo, gioca senza convinzione e senza amore per quello che fa. Spalletti era entrato nella testa dei calciatori sia come allenatore che come giocatore. La squadra giocava per la città e i tifosi, questo spirito è mancato quest’anno. Un conto è vincere, un altro è continuare a farlo: i calciatori azzurri non hanno dentro di loro lo spirito che serve e portare via il tecnico toscano ha avuto delle conseguenze importanti. Il valore della rosa è calato tanto in questa stagione. Spalletti già sul finale della scorsa stagione, nel doppio confronto con il Milan, aveva capito di aver ottenuto il massimo da questo gruppo. L’unico che avrebbe ...