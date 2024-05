Isola dei Famosi caos | chiusura anticipata? Stop doppio appuntamento e cambia giorno

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non sembra procedere al meglio la nuova edizione de L’dei, che ha segnato il debutto alla conduzione di Vladimir Luxuria. Oltre ai numerosi ritiri in poche settimane, infatti, il reality show non brilla sul fronte degli ascolti. Mediaset avrebbe dunque deciso di adottare alcunimenti. Lo scorso 8 aprile ha fatto il suo debutto in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’dei, con un cast completamente rinnovato. Dopo tre edizioni consecutive, Ilary Blasi ha passato il testimone della conduzione a Vladimir Luxiria. In qualità di opinionisti del reality, invece, hanno fatto il loro debutto Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre, come inviata in Honduras è stata scelta Elenoire Casalegno. Nonostante i buoni propositi, tuttavia, la nuova edizione del programma non ...