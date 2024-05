LIBERA è il nuovo singolo di LETIENNE

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildiè disponibile nella playlist NEW MUSIC DAILY di APPLE MUSIC. Andiamo a saperne di più.è fuori con “” E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “”, ildi. Scritto dalla stessa artista e prodotto da Alessandro Canta, “” è un brano dal sound etereo e dal beat incalzante, condito da soavi melodie al piano. Il messaggio che non vuole passare inosservato è quello in cui risuona la speranza di non passare una vita a scrollare davanti a un display, come immagine di protesta alla passività collettiva che rischia di alienarci e omologarci sempre di più. Il brano è entrato nella playlist editoriale di New Music ...

Il furto subito in diretta da Fabio Rovazzi è vero? In realtà no! Si tratta di una trovata per il lancio del nuovo singolo L'articolo Ma quale telefono rubato! Il furto in diretta a Rovazzi è una trovata per lanciare il nuovo singolo Maranza ...

Steam vi offre 6 nuovi giochi gratis: ecco come scaricarli - Steam vi offre 6 nuovi giochi gratis: ecco come scaricarli - Ecco altri sei giochi da provare con mano su Steam, in maniera del tutto gratuita: nella notizia trovate i link per il download gratis.

L’eleganza e la potenza di Manuel in “Metalli”, un Dark Pop che unisce oltre ogni barriera - L’eleganza e la potenza di Manuel in “Metalli”, un Dark Pop che unisce oltre ogni barriera - Dopo aver incantato pubblico e critica con la sua prima release in lingua italiana “Ibisco”, il cantautore milanese Manuel torna a sorprendere con ...

Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT Top nuova a San Vittore Olona - Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT Top nuova a San Vittore Olona - Prestiamo molta attenzione alla pubblicazione di ogni singolo annuncio ma decliniamo ogni responsabilità per eventuali incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale. Vi ...