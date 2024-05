Conte - il vice Stellini | La voglia di tornare è molta Milan? Squadra fort - gap da colmare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024): “hadi? C’è un gap dae lui di solito li colma” Ildi Antonio, Christian, parla ai microfoni di TeleLombardia del futuro del tecnico, che in passato ha occupato anche le panchine di Inter e Juventus: “Ladiè tanta. L’anno è stato vissuto all’insegna comunque del lavoro, dell’aggiornamento: è stato fatto un grande lavoro in inverno perché Antonio vuole sempre aggiornarsi e migliorarsi. Nella prossima avventura, se ci sarà, ci saranno delle novità tattiche: abbiamo lavorato tanto su questo.vuole portare più imprevedibilità e modernità del gioco”. Uno dei punti di attrito per l’approdo al ...