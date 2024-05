Probabili Udinese-Empoli - trentasettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Leformazioni di, match valevole per ladel campionato di. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 19 maggio nella cornice del Bluenergy Stadium, dove le due squadre cercheranno tre punti importanti in questo momento della stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. È tutto pronto per questo nuovo delicatissimo scontro salvezza. Entrambe le squadre hanno assolutamente bisogno di vincere per portare a casa i tre punti e mettere una seria ipoteca sulla salvezza. Una sconfitta, invece, potrebbe essere quasi una condanna alla retrocessione inB. Di seguito, ecco le mosse di formazione dei due allenatori, Fabio Cannavaro e Davide ...