Gol e spettacolo in Premier - Aston Villa-Liverpool finisce 3-3

Le Formazioni ufficiali di Aston Villa-Liverpool , match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Al Villa Park si affrontano la terza e la quarta della classe, ma con motivazioni ben diverse. I Reds, già certi del terzo ...

È successo davvero di tutto al Villa Park in occasione del posticipo della 37^ giornata di Premier League 2023 / 2024 tra Aston Villa e Liverpool . A sbloccare la gara, dopo appena 2 minuti, sono stati gli ospiti con un incredibile autogol di Emiliano ...

Il video con gli Highlights e i gol di Aston Villa-Liverpool 3-3, sfida valevole per la 37esima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Pareggio agguantato in maniera insperata dai ragazzi di Emery, sotto 1-3 fino a una manciata di minuti dal 90? ma ...

