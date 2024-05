Serie A - la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata | Inter 92

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) La terzultimadiA si è appena completata, con la vittoria della Fiorentina sul Monza che permette ai viola di sorpassare il Napoli in. Ma in ottica salvezza conta tanto il successo dell’Udinese a Lecce, che inguaia ancor di più Frosinone (distrutto venerdì dall’) ed Empoli.A 2023-2024 – 36ªFrosinone-0-5 19? Frattesi, 60? Arnautovic, 77? Buchanan, 80? Lautaro Martinez, 84? Thuram Napoli-Bologna 0-2 9? Ndoye, 12? Posch Milan-Cagliari 5-1 35? Bennacer, 59?, 86? Pulisic, 63? Nandez (C), 74? Reijnders, 83? Rafael Leao Lazio-Empoli 2-0 45? +3 Patric, 89? Vecino Genoa-Sassuolo 2-1 31? rig. Pinamonti (S), 56? Badelj, 63? aut. Kumbulla Verona-Torino 1-2 67? Swiderski (V), 77? Savva, 83? Pellegri Juventus-Salernitana 1-1 27? ...