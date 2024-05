Taekwondo - Europei 2024 | Dell’Aquila il far - match complesso per Alessio La strada è giusta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il, si sa, è una disciplina complessa. Soltanto i Campioni, quelli più grandi, riescono a riconfermarsi con frequenza. Tra questi c’è sicuramente Vito, reduce da una prestazione a dir poco sontuosa ai Campionatidiandati in scena lo scorso weekend in Serbia, precisamente a Belgrado. Sul tatami serbo il Campione Olimpico in carica ha dettato legge nella categoria -58 kg, demolendo ad uno ad uno i propri avversari non lasciandogli neanche un round. Unica eccezione nella Finale contro il Lev Korneev, dove ha vinto per 2-1 prendendo poi il largo nel round-spareggio. Si tratta del secondo oro continentale per Vito dopo Bari 2019, apparso in una forma che lascia ben sperare in vista dei Giochi di Parigi. Ma non è tanto la condizione fisica ...